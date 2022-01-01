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«Окупанти не дали вивезти по «зеленому коридору» жодної дитини з Херсонщини», – голова ОВА

«Окупанти не дали вивезти по «зеленому коридору» жодної дитини з Херсонщини», – голова ОВА
Окупаційні сили на Херсонщині не дали жодного «зеленого коридору», навіть для вивезення з області дітей, стверджує очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

«Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридора на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали», – зазначив він.

За словами Лагути, є інформація, що «надзвичайно важка ситуація» в Олешківському інтернаті.

«Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація – ред.), але от про вивезення таких дітей (за межі Херсонщини) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму», – повідомив очільник області, додавши, що спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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