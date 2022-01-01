«Окупанти не дали вивезти по «зеленому коридору» жодної дитини з Херсонщини», – голова ОВА

Геннадій Лагута.



Про це він сказав в інтерв’ю проєкту



«Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридора на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали», – зазначив він.



За словами Лагути, є інформація, що «надзвичайно важка ситуація» в Олешківському інтернаті.



«Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація – ред.), але от про вивезення таких дітей (за межі Херсонщини) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму», – повідомив очільник області, додавши, що спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.

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