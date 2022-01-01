Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом

Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом
Ірландія ухвалила резолюцію, в якій визнала повномасштабне вторгнення РФ в Україну актом геноциду.

Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландії Марка Дейлі, пише "Еспресо".

Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.

У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.

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Теги: Ірландія, РФ, Україна, геноцид, війна
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