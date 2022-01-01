Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом





Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландії Марка Дейлі, пише



Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.



У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ірландія ухвалила резолюцію, в якій визнала повномасштабне вторгнення РФ в Україну актом геноциду.Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландіїпише "Еспресо". Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.

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