Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом
Сьогодні, 14:06
Ірландія ухвалила резолюцію, в якій визнала повномасштабне вторгнення РФ в Україну актом геноциду.
Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландії Марка Дейлі, пише "Еспресо".
Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.
У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.
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Про це йдеться у твітері голови сенату Ірландії Марка Дейлі, пише "Еспресо".
Стало відомо, що ірландський сенат ухвалив резолюцію про визнання вторгнення Російської Федерації на територію України актом геноциду.
У резолюції також йдеться про те, що політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за скоєні на українських землях злочини.
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