Захищаючи Україну, на війні загинув волинянин Віталій Василюк
Сьогодні, 14:41
Внаслідок поранення, отриманого на Сході України, загинув житель села Поповичі, що на Ковельщині, Віталій Василюк.
Про це йдеться на сторінці Голобської ОТГ.
"Непроста остання дорога дорога додому загиблого в наслідок поранення на сході України уродженця села Поповичі Віталія Василюка", - йдеться у повідомленні.
Жителів просять зустріти Героя сьогодні, 2 червня, орієнтовно о 14:30 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі).
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це йдеться на сторінці Голобської ОТГ.
"Непроста остання дорога дорога додому загиблого в наслідок поранення на сході України уродженця села Поповичі Віталія Василюка", - йдеться у повідомленні.
Жителів просять зустріти Героя сьогодні, 2 червня, орієнтовно о 14:30 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі).
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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