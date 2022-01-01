Захищаючи Україну, на війні загинув волинянин Віталій Василюк

Віталій Василюк.



Про це йдеться на



"Непроста остання дорога дорога додому загиблого в наслідок поранення на сході України уродженця села Поповичі Віталія Василюка", - йдеться у повідомленні.



Жителів просять зустріти Героя сьогодні, 2 червня, орієнтовно о 14:30 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі).



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок поранення, отриманого на Сході України, загинув житель села Поповичі, що на Ковельщині,Про це йдеться на сторінці Голобської ОТГ."Непроста остання дорога дорога додому загиблого в наслідок поранення на сході України уродженця села Поповичі Віталія Василюка", - йдеться у повідомленні.Жителів просять зустріти Героя сьогодні, 2 червня, орієнтовно о 14:30 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі).

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