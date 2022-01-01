Захищаючи Україну, на війні загинув волинянин Віталій Василюк

Захищаючи Україну, на війні загинув волинянин Віталій Василюк
Внаслідок поранення, отриманого на Сході України, загинув житель села Поповичі, що на Ковельщині, Віталій Василюк.

Про це йдеться на сторінці Голобської ОТГ.

"Непроста остання дорога дорога додому загиблого в наслідок поранення на сході України уродженця села Поповичі Віталія Василюка", - йдеться у повідомленні.

Жителів просять зустріти Героя сьогодні, 2 червня, орієнтовно о 14:30 по трасі Луцьк-Ковель (поворот на с. Поповичі).

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: загинув військовий, Віталій Василюк
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