На Волині розшукують злодія. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Поліцейські розшукують 53-річного жителя Нововолинська Прудченка Романа Миколайовича.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік скоїв злочин, передбачений ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.
Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.
Поліція звертається до громадян яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік скоїв злочин, передбачений ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.
Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.
Поліція звертається до громадян яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.
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