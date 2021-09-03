На Волині розшукують злодія. ФОТО

Прудченка Романа Миколайовича.



Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік скоїв злочин, передбачений ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.



Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.



Поліція звертається до громадян яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують 53-річного жителя НововолинськаПро це інформують у пресслужбі поліції Волині.Чоловік скоїв злочин, передбачений ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.Поліція звертається до громадян яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.

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