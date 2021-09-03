На Волині розшукують злодія. ФОТО

На Волині розшукують злодія. ФОТО
Поліцейські розшукують 53-річного жителя Нововолинська Прудченка Романа Миколайовича.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік скоїв злочин, передбачений ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Прикмети: на зріст 170 см, середньої тілобудови.

Вказаний громадянин може перебувати на автовокзалах, в реабілітаційних центрах, на ринках.

Поліція звертається до громадян яким відома будь-яка інформація щодо розшукуваного громадянина невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0504845307, 0973329243 або 102.
На Волині розшукують злодія. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, злодій, крадіжка, розшук
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