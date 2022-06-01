У Білорусі помітили ешелон із технікою, який перекидають під кордон з Волинню

У Білорусі помітили ешелон із технікою, який перекидають під кордон з Волинню
2 червня у Білорусі з Гродно до Брестської області, яка межує із Волинню, перевозять понад 50 одиниць військової техніки.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на "Belarusian Hajun project".

1 червня на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району проходило завантаження військової техніки.

В оснащення входило 37 БМП, 2 вантажівки "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетних комплексів "Оса", 2 бази для ракетного комплексу "Оса", покриті брезентом.

Техніка належить Збройним силам Білорусі, багато машин мають червоні квадрати.

2 червня близько 08:00 цей потяг відправився з Гродно. О 10:00 його помітили в Барановичах та Лісному. Через 40 хвилин його бачили поблизу Доманово (Івацевицький район), а об 11:00 – в Івацевичах, він рухався в бік Бреста.

Частина цього обладнання, завантаженого в потяг, перебувала в Хойниках із 7 травня.

За інформацією "Білоруського Гаюна", раніше воно використовувалося для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області.

Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.

Напередодні, 1 червня, о 9-й ранку у Сморгоні було помічено колону білоруської військової техніки в супроводі ДАІ, яка рухалася зі сходу на захід. До складу колони входили 2 ракетні комплекси "Оса" без верхньої частини, покритої брезентом, 4 вантажівки "Урал" різних модифікацій, 2 ЗІЛи.

О 15:00 на залізничній станції Коробчиці (Гродненський район) проходило завантаження військової техніки. В оснащення входили 4 ракетні комплекси "Оса", 2 КУНГ білоруських ЗС. У той же час у Свіслочі (теж Гродненський район) на платформи вантажили білоруську військову техніку, серед якої було близько 20 бойових машин піхоти, БТС-4.

О 15:30. на трасі М4 помітили, як у напрямку від Мінська в бік Бобруйська рухалися дві вантажівки "Урал", кожна з яких перевозила близько 9 ракет системи "Оса". О 16:20 їх помітили поблизу Мар’їної Горки, вони рухалися в бік Бобруйська.

О 16:40 колона військової техніки рухалася з Ошмяни в бік Борисова трасою Р-63. До складу колони входили БТР, 4 ЗРК "Оса", ЗІЛ 131, КамАЗ, 2 вантажівки "Урал", бензовоз, 2 ЗРК "Оса". Це була та сама техніка, яку раніше помітили в Сморгоні.


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Теги: Білорусь, техніка, Брестська область, кордон
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