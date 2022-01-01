Передавали в'язням наркотики: на Волині повідомили про підозру п'ятьом членам злочинної групи

Передавали в'язням наркотики: на Волині повідомили про підозру п'ятьом членам злочинної групи
На Волині повідомили про підозру п'ятьом членам ОЗГ за те, що збували наркотики засудженим у виправній колонії.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури чотирьом громадянам України та громадянину Вірменії повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів (ч.3 ст. 307 КК України).

Слідство вважає, що зловмисники, троє з яких відбувають покарання у державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», налагодили схему придбання та доставки у місця несвободи задля збуту засудженим канабісу, метадону та таблеток з умістом бупренорфіну.

Упродовж жовтня 2021 – січня 2022 року вони неодноразово організовували придбання наркотиків «на волі» та доставку їх у виправну установу.

Під час проведених правоохоронцями обшуків наркотичні засоби, пристрої для їх вживання, мобільні телефони, чорнові записи членів організованої групи вилучені та на них накладений арешт.

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Теги: Маневичі, виправна колонія, наркотики, злочинна група, передавали наркотики
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