Знайшли неповнолітню волинянку, яка не повернулася з відпочинку з друзями





Про це розповідає начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.



Неповнолітня 31 травня близько 11:00 пішла до друзів на відпочинок та не повернулася додому. Дівчинка неодноразово втікала з дому.



До пошуку неповнолітньої задіяли особовий склад Володимир-Волинського районного відділу поліції та громадськість.



Наразі дівчину розшукали. Перебувала вона у сусідній Павлівській громаді. Об'єктом злочину дитина не стала.



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