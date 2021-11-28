Знайшли неповнолітню волинянку, яка не повернулася з відпочинку з друзями

Знайшли неповнолітню волинянку, яка не повернулася з відпочинку з друзями
1 червня до чергової частини Володимир-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від громадянки про допомогу в розшуку її неповнолітньої доньки.

Про це розповідає начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.

Неповнолітня 31 травня близько 11:00 пішла до друзів на відпочинок та не повернулася додому. Дівчинка неодноразово втікала з дому.

До пошуку неповнолітньої задіяли особовий склад Володимир-Волинського районного відділу поліції та громадськість.

Наразі дівчину розшукали. Перебувала вона у сусідній Павлівській громаді. Об'єктом злочину дитина не стала.

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Теги: Волинь, дитина, дівчина, розшук
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