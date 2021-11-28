Знайшли неповнолітню волинянку, яка не повернулася з відпочинку з друзями
Сьогодні, 15:50
1 червня до чергової частини Володимир-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від громадянки про допомогу в розшуку її неповнолітньої доньки.
Про це розповідає начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Неповнолітня 31 травня близько 11:00 пішла до друзів на відпочинок та не повернулася додому. Дівчинка неодноразово втікала з дому.
До пошуку неповнолітньої задіяли особовий склад Володимир-Волинського районного відділу поліції та громадськість.
Наразі дівчину розшукали. Перебувала вона у сусідній Павлівській громаді. Об'єктом злочину дитина не стала.
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Про це розповідає начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Неповнолітня 31 травня близько 11:00 пішла до друзів на відпочинок та не повернулася додому. Дівчинка неодноразово втікала з дому.
До пошуку неповнолітньої задіяли особовий склад Володимир-Волинського районного відділу поліції та громадськість.
Наразі дівчину розшукали. Перебувала вона у сусідній Павлівській громаді. Об'єктом злочину дитина не стала.
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