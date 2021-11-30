21-річний «закладчик» з Волині втрапив за ґрати на понад 6 років

21-річний житель села Світязь Ковельського району втрапив за ґрати на понад 6 років за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем села Світязь Ковельського району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).Судимий уже за незаконне заволодіння мопедом волинянин вчинив новий злочин, перебуваючи на іспитовому терміні.У березні 2022 року разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, молодик придбав у Інтернеті психотропну речовину PVP.19 березня 2022 року він розфасував психотроп у полімерні пакетики, розклав у Луцьку «закладки» - і був викритий правоохоронцями.Свою винуватість у вчиненні злочину волинянин визнав, щиро розкаявся у скоєному – і суд призначив йому покарання у виді 6 років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо його спільника перебуває на розгляді у суді.