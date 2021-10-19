Волиняни віддали 160 тисяч гривень за неіснуючі «автомобілі для ЗСУ»
Сьогодні, 16:40
Днями у Луцьку жертвами шахраїв стали двоє чоловіків, які хотіли придбати для потреб військових позашляховики.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Знайшовши на сайтах в інтернеті оголошення про продаж автомобілів, які на фото ідеально підходили для передачі на фронт, покупці необачно переказали передоплату за них, не переконавшись в існуванні автівок в реальності.
Таким чином громадяни втратили понад 160 тисяч гривень.
Після отримання коштів продавці-ошуканці більше на зв’язок із покупцями не виходили.
Аналогічні випадки зафіксовані і при намаганні громадян купити бронежилети, каски та іншу амуніцію для військових.
Прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів не перевіреним продавцям.
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Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Знайшовши на сайтах в інтернеті оголошення про продаж автомобілів, які на фото ідеально підходили для передачі на фронт, покупці необачно переказали передоплату за них, не переконавшись в існуванні автівок в реальності.
Таким чином громадяни втратили понад 160 тисяч гривень.
Після отримання коштів продавці-ошуканці більше на зв’язок із покупцями не виходили.
Аналогічні випадки зафіксовані і при намаганні громадян купити бронежилети, каски та іншу амуніцію для військових.
Прокуратура звертається до громадян із проханням бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів не перевіреним продавцям.
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