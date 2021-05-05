Скільки малюків народилося на Волині за період повномасштабної війни

Скільки малюків народилося на Волині за період повномасштабної війни
Від початку повномасштабної війни на Волині зареєстрували народження майже двох тисяч малюків.

Про це повідомляє заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

З початку воєнних дій, з 24 лютого до 30 травня 2022 року працівники зареєстрували 1979 актових записів про державну реєстрацію народжень.

До речі, зареєструвати народження дитини можна, скориставшись послугою єМалятко. Віднедавна ця комплексна послуга знову доступна на порталі Дія.

Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.

Також, якщо ви маєте медичний висновок про народження маляти або ж медичне свідоцтво про народження форми 103/о чи довідку довільної форми, яка прирівняна до медичного свідоцтва про народження – зареєструвати дитину та отримати послугу єМалятко можна у відділах ДРАЦС.

На підставі однієї заяви на єМалятко доступні такі державні послуги:

- замовлення свідоцтва про народження;
- внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;
- реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
- призначення допомоги при народженні;
- допомога на дитину з багатодітної сім'ї;
- грошова компенсація за пакунок малюка;
- внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів.

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Теги: діти, малята, народження, Волинь, війна
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