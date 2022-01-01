Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального

Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального
В Україні мережі АЗС скорегували ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Про це пише ТСН з посиланням на Auto.RIA.

Бензин категорії А-95 та дизельне пальне є практично на всіх заправках України. Мінімальна ціна бензину А-95 на заправці UPG – 48,90 грн/л. На 1 гривню та 10 копійок дорожче його продають у компаніях "Авіас" та "Укрнафта" - по 50 грн/л. За найдорожчою ціною цей бензин можна придбати на заправках "Манго" та "Укр-Петроль" - по 51,99 та 51,50 грн/л відповідно.

Дизельне пальне за мінімальною ціною продають на заправці "БРСМ-Нафта" – по 54,99 грн/л. На одну копійку дорожче його можна купити на заправках "Авіас" та "Укрнафта" - по 55 грн/л. Найдорожче дизпаливо продають "Манго" та "Укр-Петроль" - по 57,99 та 57,50 грн/л відповідно.

Автогаз є лише на трьох заправках – "ОККО", "Авіас" та "Автотранс" – його ціна від 39,93 до 41 грн/л.

Бензин преміум-класу А-95+ продають на заправках "UPG" та "ОККО" за ціною 49 та 52 грн/л відповідно. Також чотири з представлених заправок пропонують водіям заправитися бензином А-92 - його ціна коливається від 49 до 50 грн/л.
Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального
Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального

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Теги: АЗС, пальне, автомобілі
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