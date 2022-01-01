Слов'янськ – без електрики





Про це повідомив мер міста Вадим Лях у Facebook.



"Черговий недобрий ранок у Слов'янську. На щастя, цього разу внаслідок "прильоту" приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих.



Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство "Вода Донбасу", - написав він.



Мер просить людей евакуюватись.

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