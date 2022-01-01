Слов'янськ – без електрики
Сьогодні, 13:44
Через перебиту високовольтну лінію після російських обстрілів у Слов'янську Донецької області немає світла.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях у Facebook.
"Черговий недобрий ранок у Слов'янську. На щастя, цього разу внаслідок "прильоту" приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих.
Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство "Вода Донбасу", - написав він.
Мер просить людей евакуюватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер міста Вадим Лях у Facebook.
"Черговий недобрий ранок у Слов'янську. На щастя, цього разу внаслідок "прильоту" приватного сектору обійшлося без жертв і постраждалих.
Через перебиту високовольтну лінію в місті немає світла. Припинено подачу води, яку вчора почало налагоджувати підприємство "Вода Донбасу", - написав він.
Мер просить людей евакуюватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального
Сьогодні, 14:28
Ірландія визнала вторгнення РФ в Україну геноцидом
Сьогодні, 14:06
Слов'янськ – без електрики
Сьогодні, 13:44
«Окупанти не дали вивезти по «зеленому коридору» жодної дитини з Херсонщини», – голова ОВА
Сьогодні, 13:26
Медіа