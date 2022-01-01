В батальйоні масове пияцтво: бойовики з «ДНР» скаржаться на безлад в окупаційній армії





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Двоє «ДНРівців» в перехопленій розмові обговорюють безлад, який відбувається в їхній частині та відсутність ротації. Один зі співрозмовників розповідає, що українські війська вели обстріл безпосередньо їхнього місцерозташування. Каже, що це наслідок неадекватних дій співслужбовців, які їздять по селам на автомобілі, вилазять на підвищення щоб «впіймати» Інтернет. В батальйоні масове пияцтво: «Перший взвод в селі. Від нього вже виє село. Неадеквати».



Рашисти скаржаться, що окупаційне командування не відпускає нікого на ротацію. А їх самих «мобілізували» навіть незважаючи на наявність документів, що засвідчують непридатність до служби в армії: «105 і 107 полк вже в Донецьку. Але їх не відпускають. Дружини блокують військову частину. Додому їх не відпускають. Навіть то, що нас набрали за «білими білетами», це не порушення в цій ситуації. Наче ми мали попередити, що в мене «білий білет». Тут взагалі цирк. Зараз все одно буду писати цю й… (остогидлу) скаргу, пішли на… (геть)».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «ДНРівці», що служать в окупаційній армії, скаржаться на безлад та безправність.Про це йдеться в розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони.Двоє «ДНРівців» в перехопленій розмові обговорюють безлад, який відбувається в їхній частині та відсутність ротації. Один зі співрозмовників розповідає, що українські війська вели обстріл безпосередньо їхнього місцерозташування. Каже, що це наслідок неадекватних дій співслужбовців, які їздять по селам на автомобілі, вилазять на підвищення щоб «впіймати» Інтернет. В батальйоні масове пияцтво: «Перший взвод в селі. Від нього вже виє село. Неадеквати».Рашисти скаржаться, що окупаційне командування не відпускає нікого на ротацію. А їх самих «мобілізували» навіть незважаючи на наявність документів, що засвідчують непридатність до служби в армії: «105 і 107 полк вже в Донецьку. Але їх не відпускають. Дружини блокують військову частину. Додому їх не відпускають. Навіть то, що нас набрали за «білими білетами», це не порушення в цій ситуації. Наче ми мали попередити, що в мене «білий білет». Тут взагалі цирк. Зараз все одно буду писати цю й… (остогидлу) скаргу, пішли на… (геть)».

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