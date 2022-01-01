З вересня можуть запрацювати лише школи з бомбосховищами: які є у Луцьку. ВІДЕО

З вересня можуть запрацювати лише школи з бомбосховищами: які є у Луцьку. ВІДЕО
Чи повернуться українські школярі до очного навчання, без сумніву, залежатиме від ситуації з безпекою у країні. Водночас у Міністерстві освіти та науки вже обговорюють те, що за парти зможуть повернутися учні тих шкіл, що мають укриття або бомбосховища.

Про те, які з луцьких шкіл мають укриття та бомбосховища, які – тунелі, а які не мають де заховати дітей, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

Як зазначив головний освітянин Луцька Віталій Бондар, протирадіаційні укриття мають школи № 2, № 5 (такий же проєкт має школа № 7), № 9 та № 16, а також навчальні заклади № 37 та № 38 Луцької територіальної громади.

Решта мають звичайні укриття чи бомбосховища або ж не мають нічого. До останніх належить школа № 1 та гімназія № 4. Якщо раптом біда – ховати дітей ніде. Якщо очне навчання таки відновлять, то ці школи теж відкриють. У разі тривоги дітей евакуйовуватимуть десь поблизу.

«Можливість зберегти життя і здоров’я учасників освітнього процесу є, якщо буде необхідність, – поряд драмтеатр, який відповідно обладнаний», – пояснює головний освітянин.

Аби показати вам, в яких укриттях – раптом що – ховатимуть луцьких школярів, журналісти проінспектували кілька шкіл.

Підвальне приміщення школи № 23 складається з кількох кімнат, де можуть сховатися близько пів тисячі дітей.

У школі, розказує директор Віктор Мартинюк, у дві зміни навчається 1247 учнів. Якщо спускати в укриття всіх, то 500 зможуть укритися у цих приміщеннях, а решта в не менш безпечному місці – в коридорі.

Що важливо – в укритті є санвузол та проточна вода. «А для пиття ми набираємо воду і періодично її міняємо», – каже Віктор Мартинюк.

Якщо, не дай Боже, вихід з укриття завалить, то є ще два додаткові. Тут, стверджує директор, є вентиляція, вогнегасники, аптечки та пісок. Себто бомбосховище у школі є, а це – найголовніше.

У школі № 2 вхід у протирадіаційне укриття – це одні свинцеві двері, а за ними ще одні такі ж. Підлога і стеля – бетонні. В укритті є проточна вода. Найцікавіше – у підвальному приміщенні школи є тунель.

«За кількістю лавочок може сісти одне біля одного 130 людей ось тут, в тій частині, яка називається радіаційне укриття, і 130 в додатковому укритті, яке не є радіаційне», – розказує директор закладу Роман Поліщук.

Щодо вбиральні, то її в укритті немає. Раптом що – використовуватимуть, можливо, відра, припускає очільник школи.

«Хоча туалет є прямо над нами. Тобто можна піднятися в ризикову зону і потім повернутися», – пояснює директор.

Загалом обидва укриття школи № 2 можуть вмістити максимум 400 людей. У школі навчається у понад два рази більше. Куди на випадок тривоги евакуювати решту дітей – директор не знає.

І така ситуація майже у всіх школах міста. В управлінні освіти запевняють: здоров’ям та життям дітей ніхто ризикувати не буде. Освітній процес намагатимуться організувати так, аби для кожного школяра було місце в укритті. До того ж вони можуть не знадобитися, якщо перемогу відсвяткуємо раніше 1 вересня.


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Теги: школи, бомбосховище, Луцьк
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