В Україні ліквідували найбільш високопоставленого льотчика РФ
Сьогодні, 18:21
У Карачаєво-Черкесії (РФ) поховали російського генерал-майора у відставці льотчика-аса Канамата Боташова, якого ліквідували в Україні.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.
Кремлівське інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію з похорону.
Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".
Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.
Боташов — найвищий російський льотчик, про загибель якого стало відомо під час спецоперації в Україні.
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Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.
Кремлівське інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію з похорону.
Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".
Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.
Боташов — найвищий російський льотчик, про загибель якого стало відомо під час спецоперації в Україні.
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