В Україні ліквідували найбільш високопоставленого льотчика РФ

В Україні ліквідували найбільш високопоставленого льотчика РФ
У Карачаєво-Черкесії (РФ) поховали російського генерал-майора у відставці льотчика-аса Канамата Боташова, якого ліквідували в Україні.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.

Кремлівське інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію з похорону.

Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".

Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.

Боташов — найвищий російський льотчик, про загибель якого стало відомо під час спецоперації в Україні.


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Теги: льотчик, ліквідація, Росія, війна
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