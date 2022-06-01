В Україні ліквідували найбільш високопоставленого льотчика РФ

Канамата Боташова, якого ліквідували в Україні.



Про це пише



Кремлівське інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію з похорону.



Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".



Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.



Боташов — найвищий російський льотчик, про загибель якого стало відомо під час спецоперації в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Карачаєво-Черкесії (РФ) поховали російського генерал-майора у відставці льотчика-аса, якого ліквідували в Україні.Про це пише "Українська правда" з посиланням на російські ЗМІ.Кремлівське інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію з похорону.Місцева адміністрація повідомила про церемонію прощання з Боташовим, наголосивши, що він "героїчно загинув, виконуючи свій військовий обов'язок".Подробиці загибелі Боташова в офіційних заявах не розкриваються.Боташов — найвищий російський льотчик, про загибель якого стало відомо під час спецоперації в Україні.

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