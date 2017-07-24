Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ
Сьогодні, 17:35
Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кирила", - написав Джозвяк.
За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, 3 червня.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кирила", - написав Джозвяк.
За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, 3 червня.
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