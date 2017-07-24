Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ
Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"6-й пакет санкцій проти РФ затверджений послами ЄС - без персональних санкцій проти патріарха Кирила", - написав Джозвяк.

За його словами, деталі мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, 3 червня.


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Теги: посли ЄС, РФ, санкції
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