На Волині водійка влетіла у припарковану автівку. ФОТО

Сьогодні вранці, 22 червня, на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) сталася ДТП.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Водійка, яка керувала автомобілем Peugeot 306 під час руху не була уважною, не вибрала безпечної швидкості та не стежила за дорожньою обстановкою. У результаті здійснила наїзд на припарковану вантажівку.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автівки зазнали значних механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На порушницю патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового полісу) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає права керування таким) КУпАП.