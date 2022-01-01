На Волині водійка влетіла у припарковану автівку. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Сьогодні вранці, 22 червня, на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) сталася ДТП.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водійка, яка керувала автомобілем Peugeot 306 під час руху не була уважною, не вибрала безпечної швидкості та не стежила за дорожньою обстановкою. У результаті здійснила наїзд на припарковану вантажівку.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автівки зазнали значних механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На порушницю патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового полісу) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає права керування таким) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водійка, яка керувала автомобілем Peugeot 306 під час руху не була уважною, не вибрала безпечної швидкості та не стежила за дорожньою обстановкою. У результаті здійснила наїзд на припарковану вантажівку.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автівки зазнали значних механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На порушницю патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового полісу) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає права керування таким) КУпАП.
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