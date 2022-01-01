Росіяни влаштовують витоки газу у будинках на Луганщині, аби мобілізувати чоловіків





Про це



«В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы», – розказує горе-загарбник.



Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій «ЛНР».



Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.



За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: «…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну».



Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації.Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року.«В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы», – розказує горе-загарбник.Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій «ЛНР».Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: «…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну».Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

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