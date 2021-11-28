Землю накриє магнітна буря: штормити буде три дні





В кінці червня Землю накриє триденна буря слабкої сили, повідомляє



Що таке магнітна буря



Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.



Коли буде найближча магнітна буря



Магнітна буря накриє Землю на три дні: з 23 по 25 червня. Активність в перший день буде невисокою, потім на другий день буря посилиться, а потім знову ослабне. Інших днів підвищеної сонячної активності в червні не буде.



Магнітні бурі: вплив на здоров'я



Через магнітну бурю у людей можуть виникати такі симптоми: головний і м'язовий біль, нудота, запаморочення, знижений або підвищений тиск, біль в серці, слабкість і втома, безсоння, загострення хронічних захворювань. Найважче бурі переносять метеозалежні, літні люди і вагітні жінки.



Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, рекомендують дотримуватися певних правил в небезпечні дати.



- Не їжте жирну, смажену, занадто солону і гостру їжу.

- Відмовтеся від кави, алкоголю і енергетичних напоїв. Замість них пийте зелений або трав'яний чай. Також не варто курити.

- Частіше провітрюйте приміщення.

- Більше ходіть пішки.

- Перед сном приймайте контрастний душ.

- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Магнітні бурі - неприємні погодні явища, які трапляються на Землі через спалахи на Сонці. Бурі можуть мати різну силу і тривалість, але завжди неприємні для метеозалежних людей.В кінці червня Землю накриє триденна буря слабкої сили, повідомляє УНІАН Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.Магнітна буря накриє Землю на три дні: з 23 по 25 червня. Активність в перший день буде невисокою, потім на другий день буря посилиться, а потім знову ослабне. Інших днів підвищеної сонячної активності в червні не буде.Через магнітну бурю у людей можуть виникати такі симптоми: головний і м'язовий біль, нудота, запаморочення, знижений або підвищений тиск, біль в серці, слабкість і втома, безсоння, загострення хронічних захворювань. Найважче бурі переносять метеозалежні, літні люди і вагітні жінки.Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, рекомендують дотримуватися певних правил в небезпечні дати.- Не їжте жирну, смажену, занадто солону і гостру їжу.- Відмовтеся від кави, алкоголю і енергетичних напоїв. Замість них пийте зелений або трав'яний чай. Також не варто курити.- Частіше провітрюйте приміщення.- Більше ходіть пішки.- Перед сном приймайте контрастний душ.- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.

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