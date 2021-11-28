Землю накриє магнітна буря: штормити буде три дні
Сьогодні, 04:01
Магнітні бурі - неприємні погодні явища, які трапляються на Землі через спалахи на Сонці. Бурі можуть мати різну силу і тривалість, але завжди неприємні для метеозалежних людей.
В кінці червня Землю накриє триденна буря слабкої сили, повідомляє УНІАН.
Що таке магнітна буря
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Коли буде найближча магнітна буря
Магнітна буря накриє Землю на три дні: з 23 по 25 червня. Активність в перший день буде невисокою, потім на другий день буря посилиться, а потім знову ослабне. Інших днів підвищеної сонячної активності в червні не буде.
Магнітні бурі: вплив на здоров'я
Через магнітну бурю у людей можуть виникати такі симптоми: головний і м'язовий біль, нудота, запаморочення, знижений або підвищений тиск, біль в серці, слабкість і втома, безсоння, загострення хронічних захворювань. Найважче бурі переносять метеозалежні, літні люди і вагітні жінки.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, рекомендують дотримуватися певних правил в небезпечні дати.
- Не їжте жирну, смажену, занадто солону і гостру їжу.
- Відмовтеся від кави, алкоголю і енергетичних напоїв. Замість них пийте зелений або трав'яний чай. Також не варто курити.
- Частіше провітрюйте приміщення.
- Більше ходіть пішки.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.
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В кінці червня Землю накриє триденна буря слабкої сили, повідомляє УНІАН.
Що таке магнітна буря
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Коли буде найближча магнітна буря
Магнітна буря накриє Землю на три дні: з 23 по 25 червня. Активність в перший день буде невисокою, потім на другий день буря посилиться, а потім знову ослабне. Інших днів підвищеної сонячної активності в червні не буде.
Магнітні бурі: вплив на здоров'я
Через магнітну бурю у людей можуть виникати такі симптоми: головний і м'язовий біль, нудота, запаморочення, знижений або підвищений тиск, біль в серці, слабкість і втома, безсоння, загострення хронічних захворювань. Найважче бурі переносять метеозалежні, літні люди і вагітні жінки.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, рекомендують дотримуватися певних правил в небезпечні дати.
- Не їжте жирну, смажену, занадто солону і гостру їжу.
- Відмовтеся від кави, алкоголю і енергетичних напоїв. Замість них пийте зелений або трав'яний чай. Також не варто курити.
- Частіше провітрюйте приміщення.
- Більше ходіть пішки.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.
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