Зеленський запросив Орбана в Україну

Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив останнього відвідати Україну.



Про це глава держави повідомив у Twitter, пише



"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.



Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та "інших сфер українсько-угорської співпраці".



За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за "якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС". Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він у розмові з Зеленським.



Публічно відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниу вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини, у якій запросив останнього відвідати Україну.Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда". "Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та "інших сфер українсько-угорської співпраці".За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за "якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС". Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він у розмові з Зеленським.Публічно відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії.

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