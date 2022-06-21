Зеленський запросив Орбана в Україну

Зеленський запросив Орбана в Україну
Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив останнього відвідати Україну.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.

Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та "інших сфер українсько-угорської співпраці".

За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за "якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС". Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він у розмові з Зеленським.

Публічно відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії.

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Теги: Орбан, Зеленський
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