У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених

У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених
У Мін'юсті продемонстрували, в яких умовах утримують російських військовополонених.

Про це повідомляє сторінка відомства у Facebook.

За інформацією, на сьогодні поки що створено лише один табір для військовополонених росії на заході країни. Усього – 51 дільниця на базі установ Державної кримінально-виконавчої служби, де утримують окупантів.

Табір для військовополонених охороняється, усередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися. Для росіян створено належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.
У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених

«Важливо, що особи, які тут утримуються, працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», - зазначають у міністерстві.

Інші російські військові утримуються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.
У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених

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Теги: російські військовополонені
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Коментарі 2
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Це брехня Колонії Донецька та Таганрогу забиті нашими солдатами, в камерах на 6 чолю по 20, сплять по черзі бо на підлозі не вистачає місця, морять голодом, катують, бьють током.
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Ми утримуємо окупантів як всанаторії, наші солдати зараз в гірших умовах на фронті
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