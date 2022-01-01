У яких умовах в Україні утримують російських військовополонених





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За інформацією, на сьогодні поки що створено лише один табір для військовополонених росії на заході країни. Усього – 51 дільниця на базі установ Державної кримінально-виконавчої служби, де утримують окупантів.



Табір для військовополонених охороняється, усередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися. Для росіян створено належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.



«Важливо, що особи, які тут утримуються, працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», - зазначають у міністерстві.



Інші російські військові утримуються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Мін'юсті продемонстрували, в яких умовах утримують російських військовополонених.Про це повідомляє сторінка відомства у Facebook.За інформацією, на сьогодні поки що створено лише один табір для військовополонених росії на заході країни. Усього – 51 дільниця на базі установ Державної кримінально-виконавчої служби, де утримують окупантів.Табір для військовополонених охороняється, усередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися. Для росіян створено належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.«Важливо, що особи, які тут утримуються, працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», - зазначають у міністерстві.Інші російські військові утримуються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.

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