У Махачкалі сотні людей влаштували погром в аеропорту: шукають євреїв

У Махачкалі сотні людей влаштували погром в аеропорту: шукають євреїв
Увечері 29 жовтня в аеропорту Махачкали сотні людей влаштували заворушення через приліт рейсу з Тель-Авіва.

У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними Telegram-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, розшукуючи євреїв, пише УНІАН.

У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджають їхнім діям.

На одному з роликів поліцейський каже людям, що готовий висловлювати протест разом з ними, але просить не порушувати закон, перекриваючи дорогу.

"Ми прекрасно розуміємо ваш стан, і ви не чужі для вас. Це не варіант, що ви зараз робите. Давайте зберемося всі разом. І ми разом з вами будемо скандувати тут", - говорить він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Махачкала, погром в Дагестані
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік неподалік Луцька вкрав авто: як його покарали
Сьогодні, 02:02
У Махачкалі сотні людей влаштували погром в аеропорту: шукають євреїв
Сьогодні, 01:01
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку зі студента без попередження двічі зняли гроші за одне порушення
29 жовтень, 23:30
Повідомили, скільки випадків булінгу зафіксували на Волині. ВІДЕО
29 жовтень, 22:23
Схожі новини
На етикетці російських цукерок зображений Луцький замок. ФОТО На етикетці російських цукерок зображений Луцький замок. ФОТО
11 травень, 2016, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік неподалік Луцька вкрав авто: як його покарали
Сьогодні, 02:02
 0
У Махачкалі сотні людей влаштували погром в аеропорту: шукають євреїв
Сьогодні, 01:01
 0
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку зі студента без попередження двічі зняли гроші за одне порушення
29 жовтень, 23:30
 0
Повідомили, скільки випадків булінгу зафіксували на Волині. ВІДЕО
29 жовтень, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8