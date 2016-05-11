У Махачкалі сотні людей влаштували погром в аеропорту: шукають євреїв
Сьогодні, 01:01
Увечері 29 жовтня в аеропорту Махачкали сотні людей влаштували заворушення через приліт рейсу з Тель-Авіва.
У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними Telegram-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, розшукуючи євреїв, пише УНІАН.
У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджають їхнім діям.
На одному з роликів поліцейський каже людям, що готовий висловлювати протест разом з ними, але просить не порушувати закон, перекриваючи дорогу.
"Ми прекрасно розуміємо ваш стан, і ви не чужі для вас. Це не варіант, що ви зараз робите. Давайте зберемося всі разом. І ми разом з вами будемо скандувати тут", - говорить він.
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У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними Telegram-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, розшукуючи євреїв, пише УНІАН.
У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджають їхнім діям.
На одному з роликів поліцейський каже людям, що готовий висловлювати протест разом з ними, але просить не порушувати закон, перекриваючи дорогу.
"Ми прекрасно розуміємо ваш стан, і ви не чужі для вас. Це не варіант, що ви зараз робите. Давайте зберемося всі разом. І ми разом з вами будемо скандувати тут", - говорить він.
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