У Махачкалі сотні людей влаштували погром в аеропорту: шукають євреїв





У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними Telegram-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, розшукуючи євреїв, пише



У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджають їхнім діям.



На одному з роликів поліцейський каже людям, що готовий висловлювати протест разом з ними, але просить не порушувати закон, перекриваючи дорогу.



"Ми прекрасно розуміємо ваш стан, і ви не чужі для вас. Це не варіант, що ви зараз робите. Давайте зберемося всі разом. І ми разом з вами будемо скандувати тут", - говорить він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 29 жовтня в аеропорту Махачкали сотні людей влаштували заворушення через приліт рейсу з Тель-Авіва.У мережі публікують відео, на яких натовп людей збирається біля будівлі аеропорту з прапором Палестини, а потім проникає всередину і вибігає на злітно-посадкову смугу. За даними Telegram-каналів, присутні зупиняли автомобілі, які виїжджали з аеропорту, розшукуючи євреїв, пише УНІАН У самій будівлі вони вривалися в кабінети, вигукуючи антисемітські гасла. Потім вони намагалися обшукувати літаки, а також розгромили поліцейський автомобіль. При цьому силовики не перешкоджають їхнім діям.На одному з роликів поліцейський каже людям, що готовий висловлювати протест разом з ними, але просить не порушувати закон, перекриваючи дорогу."Ми прекрасно розуміємо ваш стан, і ви не чужі для вас. Це не варіант, що ви зараз робите. Давайте зберемося всі разом. І ми разом з вами будемо скандувати тут", - говорить він.

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