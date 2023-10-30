Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня





Про це повідомляють у



Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 15-20° тепла.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +18°.



Народний прогноз погоди: у цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. А погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 30 жовтня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 15-20° тепла.За даними Sinoptik , з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +18°.у цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. А погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.

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