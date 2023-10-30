Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
У понеділок, 30 жовтня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 15-20° тепла.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +18°.

Народний прогноз погоди: у цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. А погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.

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Теги: погода Луцьк, синоптик
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