Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 30 жовтня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 15-20° тепла.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +18°.
Народний прогноз погоди: у цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. А погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, вдень – 15-20° тепла.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +18°.
Народний прогноз погоди: у цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. А погоду передвіщали за зозулею: якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз.
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