До 100 тисяч гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

До 100 тисяч гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Як зазначається на сайті Ради, громадян пропонують штрафувати на сумму від 8500 до 17 000 грн. Бізнес за порушення комендантської години повинен буде сплатити штраф в розмірі від 51 000 до 102 000 грн.

"Народними депутатами України зареєстровано законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195), який напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України", - йдеться у повідомленні пресслужби апарату ВРУ.

Зазначається, що мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Відповідно до законопроекту, порушення комендантської години тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: комендантська година, штраф
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