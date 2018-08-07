У Луцьку на Кравчука – аварія: зіткнулися дві автівки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, зіткнулися "Рено" і "Фольксваген".



За попередніми даними, постраждалих немає, лише автівки отримали механічні ушкодження.



На місці події працюють патрульні.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу торгового центру "Слон" близько 09:30.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, зіткнулися "Рено" і "Фольксваген".За попередніми даними, постраждалих немає, лише автівки отримали механічні ушкодження.На місці події працюють патрульні.Деталі - згодом.

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