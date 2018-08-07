У Луцьку на Кравчука – аварія: зіткнулися дві автівки

У Луцьку на Кравчука – аварія: зіткнулися дві автівки
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу торгового центру "Слон" близько 09:30.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, зіткнулися "Рено" і "Фольксваген".

За попередніми даними, постраждалих немає, лише автівки отримали механічні ушкодження.

На місці події працюють патрульні.

Деталі - згодом.
У Луцьку на Кравчука – аварія: зіткнулися дві автівки

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Теги: Луцьк, Кравчука, ДТП
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Коментарі 1
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Скоро буде в новинах писати де собака в туалет сходила
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