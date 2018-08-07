У Луцьку на Кравчука – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 09:40
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу торгового центру "Слон" близько 09:30.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, зіткнулися "Рено" і "Фольксваген".
За попередніми даними, постраждалих немає, лише автівки отримали механічні ушкодження.
На місці події працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, зіткнулися "Рено" і "Фольксваген".
За попередніми даними, постраждалих немає, лише автівки отримали механічні ушкодження.
На місці події працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
Скоро буде в новинах писати де собака в туалет сходила
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