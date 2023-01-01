Судді вкрали фінал у кікбоксерки з Луцька

Анастасія Коновальчук стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор з єдиноборств — World Combat Games 2023 у Саудівській Аравії. Проте цей результат її неприємно вразив.



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Як повідомили у Спортивному комітеті України, замість присвоєння перемоги в бою з опоненткою, спортсменкою з Японії, рефері присудив лучанці програш. Тож Анастасії Коновальчук віддали "бронзову" медаль та позбавили можливості завоювати звання чемпіонки.



Волинська спортсменка розповіла, що під час бою, який вона вигравала, перевага в усіх трьох раундах була на її боці. При цьому, з її слів, всі удари були технічно досконалими, без жодних суддівських попереджень.



"З приводу вкраденого фіналу — це був шок для всіх і для мене однозначно! По закінченню рефері покликав нас на середину і з рахунком 3:2 піднімають руку моїй суперниці, яка також є в шоці. Не розумію, як так сталося! Моя опонентка підійшла до мене після цього і сказала, що теж не знає, чому так склалося", — сказала лучанка.



Зі слів боксерки, можливо в суддівських записках були помилки, та скаргу, яку написали з приводу суддівства цього бою, розглянули, зазначивши, що рішення залишиться без змін.



"Ця бронза, яка не мала бути моєю, їде в Україну. Я була готова боротися і за золото!" — сказала Анастасії Коновальчук.







Спортсменка також подякувала організаторам мультиспортивних змагань, що тривали 11 днів і завершилися 30 жовтня.



"Атмосфера змагань не лише з мого виду спорту — французький бокс Сават, але й зі всіх інших неймовірна. Це спортивне свято, яке достойне рівня Олімпійських ігор", — додала бронзова призерка WCG-2023.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкастала бронзовою призеркою— World Combat Games 2023 у Саудівській Аравії. Проте цей результат її неприємно вразив.Про це інформує Суспільне Як повідомили у Спортивному комітеті України, замість присвоєння перемоги в бою з опоненткою, спортсменкою з Японії, рефері присудив лучанці програш. Тож Анастасії Коновальчук віддали "бронзову" медаль та позбавили можливості завоювати звання чемпіонки.Волинська спортсменка розповіла, що під час бою, який вона вигравала, перевага в усіх трьох раундах була на її боці. При цьому, з її слів, всі удари були технічно досконалими, без жодних суддівських попереджень."З приводу вкраденого фіналу — це був шок для всіх і для мене однозначно! По закінченню рефері покликав нас на середину і з рахунком 3:2 піднімають руку моїй суперниці, яка також є в шоці. Не розумію, як так сталося! Моя опонентка підійшла до мене після цього і сказала, що теж не знає, чому так склалося", — сказала лучанка.Зі слів боксерки, можливо в суддівських записках були помилки, та скаргу, яку написали з приводу суддівства цього бою, розглянули, зазначивши, що рішення залишиться без змін."Ця бронза, яка не мала бути моєю, їде в Україну. Я була готова боротися і за золото!" — сказала Анастасії Коновальчук.Спортсменка також подякувала організаторам мультиспортивних змагань, що тривали 11 днів і завершилися 30 жовтня."Атмосфера змагань не лише з мого виду спорту — французький бокс Сават, але й зі всіх інших неймовірна. Це спортивне свято, яке достойне рівня Олімпійських ігор", — додала бронзова призерка WCG-2023.

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