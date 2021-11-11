Кікбоксерка з Волині Анастасія Коновальчук готується до Всесвітніх ігор з єдиноборств

Кікбоксерка з Волині Анастасія Коновальчук готується до Всесвітніх ігор з єдиноборств
Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, спортсменка Анастасія Коновальчук, яка представляє Волинь, готується до Всесвітніх ігор з єдиноборств, які відбудуться у Саудівській Аравії через два тижні.

Як розповів Суспільному тренер борчині, заслужений тренер України з кікбоксингу Микола Мордик, підготовчим етапом до майбутніх змагань світового рівня став Кубок світу з французького боксу Savate World Cup for Clubs Austria Open, який нещодавно завершився в австрійському місті Вайц.

"У фіналі Анастасія перемогла спортсменку з Хорватії, до того провівши три поєдинки. Так і стала володаркою Кубка світу, участь у якому взяли 256 учасників з 18 країн", — зазначив тренер.

Окрім лучанки, збірну України на Кубку світу з французького боксу представляли волинські спортсмени Денис Шахмацір, який у своїй віковій категорії заняв третє місце, а також Роман Перець і Назар Костюк, котрі поступилися у чвертьфіналі.

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Теги: Волинь, спорт, кікбоксинг, змагання
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