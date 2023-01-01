Помер луцький діджей Ігор Панас

Ігоря Панаса - DJ PANAZZ.



Про це у фесйбуці написала його сестра Любов Панас.



"Сьогодні не стало мого рідного брата, Ігора Панаса. Деталі стосовно прощання в останню дорогу напишу згодом. Похорони відбудуться у місті Нововолинськ", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті Ігоря Панаса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце відомого у Луцьку діджеяПро це у фесйбуці написала його сестра"Сьогодні не стало мого рідного брата, Ігора Панаса. Деталі стосовно прощання в останню дорогу напишу згодом. Похорони відбудуться у місті Нововолинськ", - йдеться у дописі.висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті Ігоря Панаса.

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