Україна має власні розробки ракет до 1000 км, – Подоляк





Вже є відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності. Про це повідомив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк, - пише



Він зазначив, що Сили оборони України досягли значних успіхів у використанні ударних дронів із великим радіусом дії.



За допомогою них вдавалося завдавати ударів по ворожих об'єктах навіть у Підмосков'ї. Однак для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї.



"Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності", - заявив Подоляк.



Втім, за його словами, для досягнення рівності з Росією в цьому компоненті озброєння Україні необхідно масштабувати своє виробництво. Для цього держава прагне залучити додаткові інвестиції до української оборонної промисловості.



"Україна не може побудувати за пів року, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили форум оборонних індустрій, де було підписано два десятки попередніх контрактів щодо військового виробництва. Держава над цим працює", - запевнив Подоляк.



Радник Офіса президента розповів, у виробництво якої саме зброї Україна прагне інвестувати. За його словами, це:



- дрони різних модифікацій, зокрема потужні й з великим радіусом ураження;

- ракети українського виробництва для знищення російської логістики на окупованих територіях;

- артилерійські й танкові снаряди різних калібрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має власні зразки далекобійної зброї, однак потребує фінансових інвестицій для розширення виробничих потужностей.Вже є відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності. Про це повідомив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк, - пише Газета ua. Він зазначив, що Сили оборони України досягли значних успіхів у використанні ударних дронів із великим радіусом дії.За допомогою них вдавалося завдавати ударів по ворожих об'єктах навіть у Підмосков'ї. Однак для того, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, нашим військовим потрібні й інші зразки зброї."Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності", - заявив Подоляк.Втім, за його словами, для досягнення рівності з Росією в цьому компоненті озброєння Україні необхідно масштабувати своє виробництво. Для цього держава прагне залучити додаткові інвестиції до української оборонної промисловості."Україна не може побудувати за пів року, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили форум оборонних індустрій, де було підписано два десятки попередніх контрактів щодо військового виробництва. Держава над цим працює", - запевнив Подоляк.Радник Офіса президента розповів, у виробництво якої саме зброї Україна прагне інвестувати. За його словами, це:- дрони різних модифікацій, зокрема потужні й з великим радіусом ураження;- ракети українського виробництва для знищення російської логістики на окупованих територіях;- артилерійські й танкові снаряди різних калібрів.

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