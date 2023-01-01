Воїни з Волині самостійно тюнінгували американський гранатомет. ВІДЕО

Воїни з Волині самостійно тюнінгували американський гранатомет. ВІДЕО
Бійці роти вогневої підтримки 54 окремого батальйону Волинської бригади тероборони доопрацювали американський автоматичний станковий гранатомет МК-19.

Як розповів навідник Дмитро, бійцям вдалося модернізувати систему наведення у гранатометі. Також замінили сам станок і встановили прицільний механізм від СПГ-9, - повідомляє Суспільне.

Нині модернізовану зброю використовують на позиціях між Луганською та Донецькою областями.

Американський МК-19 та радянський СПГ-9 "Спис" у випуску — з 60-х років минулого століття, каже командир роти Віталій. З його слів, вражати цілі можна пострілами "навісом" із закритої вогневої позиції.

"Зробили станок, мені він нагадує станок морських орудій. Він дуже зручний. Ми його зробили для зручного перенесення вогню по різних цілях. Він працює майже як міномет, як артилерія. Є основна точка наводки, є відстань і кут до цілі", — додав командир.

Навідник Дмитро зазначив: переобладнаний гранатомет найкраще себе показав на відстані у півтора кілометра.

Що відомо про участь ТРО Волині у боях на сході
У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу.

В червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення. 28 липня 2023 року 100 бригада перша з понад 30 бригад тероборони отримала почесну відзнаку до бойового прапора "За мужність та відвагу".


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Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна
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