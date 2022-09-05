Відсьогодні наркотичні ліки можна буде отримати лише за е-рецептом

Починаючи з 13 жовтня цього року, відпуск наркотичних препаратів в аптеці здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Виключення — прифронтові території та зона бойових дій. Там продовжить діяти як електронний, так і паперовий рецепт.Про це повідомляють у МОЗ.Таке рішення дозволить запобігти неконтрольованому обігу таких препаратів, адже їх вживання має особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини.Пацієнтам не варто хвилюватися, адже кожен, хто за станом здоров’я потребує наркотичних препаратів, — гарантовано їх отримає.У міністерстві відповіли на найбільш поширені питання, які виникали в українців стосовно нововведення.У такому разі ви можете ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів (паспорт та індивідуальний податковий номер). Лікар роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення, який ви без проблем зможете використати в аптеці.В такому разі необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті: https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz/authentication-form. Номер телефону буде змінено протягом доби.Радимо пацієнтам, за можливості, перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки та у разі необхідності, змінити його.Так, існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог, ось вони:проблеми в роботі ЕСОЗ, коли електронний рецепт не можна виписати (відключення світла, технічні проблеми в роботі системи тощо);для призначення екстемпоральних препаратів (тобто таких, які виготовляються безпосередньо в аптеці);якщо рецепт на наркотичні препарати виписують на прифронтових територіях або територіях, де тривають бойові дії.Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.Якщо пацієнт планує виїжджати за кордон і планує перевозити ліки з собою — під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою.Виписати е-рецепт на наркотичний лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст — хірург, онколог чи невролог тощо.Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в ЕСОЗ.Зауважимо, що термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів (так само, як і паперового рецептурного бланка).