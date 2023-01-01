Багатодітна сім'я з Волині через пожежу залишилася без даху над головою. ФОТО





Аби встигнути максимально швидко відновити обгоріле житло, їм необхідна фінансова підтримка небайдужих до чужого горя земляків. Адже вже не за горами перші морози та снігопади, - про це повідомляють на сторінках газети



Понівечені стіни, поруйнований ганок, знищений дах, частина меблів і одяг. Поміж двома димоходами дерев’яної хати обвугленим кістяком, наче ребра, стирчать тільки крокви. А на передньому плані цієї апокаліптичної картини – розкидані яскраві дитячі іграшки, буяє зеленню двір. Цей будинок молоде подружжя придбало вісім років тому. Зробили ремонт, намагалися виплекати свій затишний райський куточок. Але біда прийшла, де її не чекали.



«Загоряння виникло в пообідню пору. У домі нікого не було, усі гуртом саме перебирали картоплю в сараї. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Зауважили щось неладне, коли зникло світло. Пішовши перевіряти лічильник, помітили над ганком клубок диму, вогню ще не було. На поміч вже бігли сусіди, які завчасно побачили кіптяву й на той момент вже викликали рятувальників. Як пізніше з’ясувалося, від електропроводки загорілася стіна коридору, звідки вогонь перекинувся нагору над усією будівлею. Тому першочергово полум’я охопило й знищило дах. Стіни хати вціліли, за винятком однієї, але залиті водою й потребують реставрації. У нас четверо малолітніх дітей. Зараз вони тимчасово проживають у моїх батьків. Ми ж із дружиною залишилися тут, у більш-менш врятованій частині помешкання. Добре, що функціонують ще грубки. Усіма силами намагаємося відновити хату до морозів. Але роботи тут чимало й дуже затратно все, особливо в умовах нинішньої інфляції. Будемо вдячні кожному за будь-яку підтримку», – каже погорілець Віктор Семенюк.



Охочі допомогти сім'ї можуть перерахувати кошти. Номер банківської картки господині дому Семенюк Людмили Вікторівни – 5168 7574 1472 4601 (Приватбанк).



У нагоді дітям стануть також зимовий одяг і чоботи: на дівчаток десяти (38 розмір взуття) та дев’яти (35 розмір) років, хлопчиків семи (36 розмір) та трьох (23 розмір) років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родина Людмили та Віктора Семенюків із села Острівок оговтується від наслідків пожежі, що сколихнула їх минулого тижня.Аби встигнути максимально швидко відновити обгоріле житло, їм необхідна фінансова підтримка небайдужих до чужого горя земляків. Адже вже не за горами перші морози та снігопади, - про це повідомляють на сторінках газети "Полісся" Понівечені стіни, поруйнований ганок, знищений дах, частина меблів і одяг. Поміж двома димоходами дерев’яної хати обвугленим кістяком, наче ребра, стирчать тільки крокви. А на передньому плані цієї апокаліптичної картини – розкидані яскраві дитячі іграшки, буяє зеленню двір. Цей будинок молоде подружжя придбало вісім років тому. Зробили ремонт, намагалися виплекати свій затишний райський куточок. Але біда прийшла, де її не чекали.«Загоряння виникло в пообідню пору. У домі нікого не було, усі гуртом саме перебирали картоплю в сараї. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Зауважили щось неладне, коли зникло світло. Пішовши перевіряти лічильник, помітили над ганком клубок диму, вогню ще не було. На поміч вже бігли сусіди, які завчасно побачили кіптяву й на той момент вже викликали рятувальників. Як пізніше з’ясувалося, від електропроводки загорілася стіна коридору, звідки вогонь перекинувся нагору над усією будівлею. Тому першочергово полум’я охопило й знищило дах. Стіни хати вціліли, за винятком однієї, але залиті водою й потребують реставрації. У нас четверо малолітніх дітей. Зараз вони тимчасово проживають у моїх батьків. Ми ж із дружиною залишилися тут, у більш-менш врятованій частині помешкання. Добре, що функціонують ще грубки. Усіма силами намагаємося відновити хату до морозів. Але роботи тут чимало й дуже затратно все, особливо в умовах нинішньої інфляції. Будемо вдячні кожному за будь-яку підтримку», – каже погорілець Віктор Семенюк.Охочі допомогти сім'ї можуть перерахувати кошти. Номер банківської картки господині дому Семенюк Людмили Вікторівни – 5168 7574 1472 4601 (Приватбанк).У нагоді дітям стануть також зимовий одяг і чоботи: на дівчаток десяти (38 розмір взуття) та дев’яти (35 розмір) років, хлопчиків семи (36 розмір) та трьох (23 розмір) років.

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