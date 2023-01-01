Волинським прикордонникам передали автомобіль
Сьогодні, 19:24
Повнопривідний п’ятимісний пікап Mitsubishi L200 з вантажною платформою та кунгом для неї – дахом, створеним спеціально для збільшення функціональності платформи, прибали для потреб прикордонників Волині.
Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
Зі слів начальника Волинського прикордонного загону Сергія Лозінського, автівка активно використовуватиметься для охорони українсько-білоруського кордону. Оскільки укріплення цієї ділянки досі триває, автомобіль, що здатний витримувати великі навантаження та пересуватись в різних умовах бездоріжжя – важлива і необхідна допомога на Поліссі.
Варто додати, що позашляховик – не лише витривалий та міцний, він ще й оснащений кондиціонером та електропідігрівачем передніх сидінь, що важливо для прикордонників, які несуть свою службу цілодобово, за будь-яких погодних умов.
Нагадаємо, військовослужбовці, призвані на службу до Волинського прикордонного загону, склали присягу на вірність Україні.
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Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
Зі слів начальника Волинського прикордонного загону Сергія Лозінського, автівка активно використовуватиметься для охорони українсько-білоруського кордону. Оскільки укріплення цієї ділянки досі триває, автомобіль, що здатний витримувати великі навантаження та пересуватись в різних умовах бездоріжжя – важлива і необхідна допомога на Поліссі.
Варто додати, що позашляховик – не лише витривалий та міцний, він ще й оснащений кондиціонером та електропідігрівачем передніх сидінь, що важливо для прикордонників, які несуть свою службу цілодобово, за будь-яких погодних умов.
Нагадаємо, військовослужбовці, призвані на службу до Волинського прикордонного загону, склали присягу на вірність Україні.
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