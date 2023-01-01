Волинським прикордонникам передали автомобіль

Волинським прикордонникам передали автомобіль
Повнопривідний п’ятимісний пікап Mitsubishi L200 з вантажною платформою та кунгом для неї – дахом, створеним спеціально для збільшення функціональності платформи, прибали для потреб прикордонників Волині.

Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.

Зі слів начальника Волинського прикордонного загону Сергія Лозінського, автівка активно використовуватиметься для охорони українсько-білоруського кордону. Оскільки укріплення цієї ділянки досі триває, автомобіль, що здатний витримувати великі навантаження та пересуватись в різних умовах бездоріжжя – важлива і необхідна допомога на Поліссі.
Волинським прикордонникам передали автомобіль

Варто додати, що позашляховик – не лише витривалий та міцний, він ще й оснащений кондиціонером та електропідігрівачем передніх сидінь, що важливо для прикордонників, які несуть свою службу цілодобово, за будь-яких погодних умов.

Нагадаємо, військовослужбовці, призвані на службу до Волинського прикордонного загону, склали присягу на вірність Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинським прикордонникам передали автомобіль
Сьогодні, 19:24
Судді вкрали фінал у кікбоксерки з Луцька
Сьогодні, 18:57
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком
Сьогодні, 18:39
Спомин про Героя. Сьогодні Богдану Козіку виповнилося б 27
Сьогодні, 18:34
Схожі новини
Радником мера Луцька став відомий ветеран Радником мера Луцька став відомий ветеран
23 жовтень, 16:27
Дітлахи на Волині зібрали для ЗСУ вже понад 2 мільйони Дітлахи на Волині зібрали для ЗСУ вже понад 2 мільйони
06 жовтень, 12:22
У Луцьку заборонили зайві видатки з бюджету. У пріоритеті – ЗСУ У Луцьку заборонили зайві видатки з бюджету. У пріоритеті – ЗСУ
26 жовтень, 18:10
Мер Луцька пропонує депутатам виділити 50 мільйонів для ЗСУ Мер Луцька пропонує депутатам виділити 50 мільйонів для ЗСУ
24 жовтень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинським прикордонникам передали автомобіль
Сьогодні, 19:24
 0
Судді вкрали фінал у кікбоксерки з Луцька
Сьогодні, 18:57
 0
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком
Сьогодні, 18:39
 0
Спомин про Героя. Сьогодні Богдану Козіку виповнилося б 27
Сьогодні, 18:34
 0
Медіа
відео
1/8