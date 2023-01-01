Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком

Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком
У неділю, 29 жовтня, Рожищенська громада вкотре омилася слізьми - у селі Мильськ в останню дорогу провели 29-річного Героя Івана Гнатюка.

Про це повідомляє пресслужба Рожищенської міськради.

Гранатометник механізованого відділення механізованого батальйону Іван Володимирович Гнатюк загинув в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області 24 жовтня 2023 року.
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком

Війна забрала наймолодшого з трьох братів у родині, у невимовному горі батьки загиблого, і ніхто не в змозі зарадити їхньому горю. Чорна хустина покрила голову молодої вдови Наталії, котра ще й не встигла натішитися подружнім щастям.
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком

Велелюдною процесією провадили загиблого вояка Івана Гнатюка від рідної хати до місцевого храму, де відбувся чин відспівування Героя.
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком

Попрощатися з родичем, товаришем, сусідом, однокласником їхали та йшли люди не лише з Мильська, а й з довколишніх населених пунктів. І всі, з ким зводило мирне життя Івана Гнатюка, згадують його як людину щиру, відкриту, товариську та працьовиту.
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком

На кладовищі солдату Івану Володимировичу Гнатюку віддали останні військові почесті. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют. Державний Прапор України, який покривав домовину загиблого, представник військкомату вручив родині як символ вільної і непоборної держави, за яку віддав своє молоде життя Іван Гнатюк.
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком

«Під звуки Державного Гімну рідна земля назавжди прийняла тіло Героя в свої холодні обійми. Тепер він - лицар Небесного війська, а ще - творець новітньої історії нашої української держави. Вічна шана та пам’ять Герою Івану Гнатюку! Слава Україні!» - повідомили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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