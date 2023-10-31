У Криму вражено російський ЗРК «С-300» внаслідок ракетної атаки, – ЗМІ

У Криму вражено російський ЗРК «С-300» внаслідок ракетної атаки, – ЗМІ
Зенітно-ракетний комплекс "С-300" пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим зранку 30 жовтня.

Про це пише Українська правда з посиланням на Telegram-канал Astra.

За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку здійснено о 6:00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО Міноборони росії.

Як повідомляє Telegram-канал, унаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300" та знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 30 жовтня о 6.36 окупанти на годину перекрили Кримський міст. Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників.

Близько 03:00 того самого дня, за інформацією ЗМІ, 17 військовослужбовців Міноборони росії дістали поранення внаслідок атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.

Пізніше Збройні сили України підтвердили ураження стратегічного об’єкту російської ППО.

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Теги: Крим, ракетний удар
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