У Криму вражено російський ЗРК «С-300» внаслідок ракетної атаки, – ЗМІ





Про це пише



За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку здійснено о 6:00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО Міноборони росії.



Як повідомляє Telegram-канал, унаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300" та знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає.



Нагадаємо, що 30 жовтня о 6.36 окупанти на годину перекрили Кримський міст. Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників.



Близько 03:00 того самого дня, за інформацією ЗМІ, 17 військовослужбовців Міноборони росії дістали поранення внаслідок атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.



Пізніше Збройні сили України підтвердили ураження стратегічного об’єкту російської ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зенітно-ракетний комплекс "С-300" пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим зранку 30 жовтня.Про це пише Українська правда з посиланням на Telegram-канал Astra.За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку здійснено о 6:00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО Міноборони росії.Як повідомляє Telegram-канал, унаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300" та знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає.Нагадаємо, що 30 жовтня о 6.36 окупанти на годину перекрили Кримський міст. Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників.Близько 03:00 того самого дня, за інформацією ЗМІ, 17 військовослужбовців Міноборони росії дістали поранення внаслідок атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.Пізніше Збройні сили України підтвердили ураження стратегічного об’єкту російської ППО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію