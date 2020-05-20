Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях

Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях
Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях. Інцидент трапився у ніч на 30 жовтня.

Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.

Невідомий на "Меморіалі слави" та у сквері Героям "Євромайдану" у Ківерцях викрав 13 символів держави разом з флагштоками.

Ківерцівська міська рада з відповідним листом звернулась до поліції.

Сьогодні, 31 жовтня, правоохоронці встановили, що до вчиненого причетний місцевий житель. Викрадені прапори вилучили.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка.
Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях

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Теги: Ківерці, прапори, вандали
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