Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях
Сьогодні, 11:34
Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях. Інцидент трапився у ніч на 30 жовтня.
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.
Невідомий на "Меморіалі слави" та у сквері Героям "Євромайдану" у Ківерцях викрав 13 символів держави разом з флагштоками.
Ківерцівська міська рада з відповідним листом звернулась до поліції.
Сьогодні, 31 жовтня, правоохоронці встановили, що до вчиненого причетний місцевий житель. Викрадені прапори вилучили.
Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка.
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Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.
Невідомий на "Меморіалі слави" та у сквері Героям "Євромайдану" у Ківерцях викрав 13 символів держави разом з флагштоками.
Ківерцівська міська рада з відповідним листом звернулась до поліції.
Сьогодні, 31 жовтня, правоохоронці встановили, що до вчиненого причетний місцевий житель. Викрадені прапори вилучили.
Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка.
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