Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях





Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.



Невідомий на "Меморіалі слави" та у сквері Героям "Євромайдану" у Ківерцях викрав 13 символів держави разом з флагштоками.



Ківерцівська міська рада з відповідним листом звернулась до поліції.



Сьогодні, 31 жовтня, правоохоронці встановили, що до вчиненого причетний місцевий житель. Викрадені прапори вилучили.



Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях. Інцидент трапився у ніч на 30 жовтня.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.Невідомий на "Меморіалі слави" та у сквері Героям "Євромайдану" у Ківерцях викрав 13 символів держави разом з флагштоками.Ківерцівська міська рада з відповідним листом звернулась до поліції.Сьогодні, 31 жовтня, правоохоронці встановили, що до вчиненого причетний місцевий житель. Викрадені прапори вилучили.Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка.

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