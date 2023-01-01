У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну
Сьогодні, 14:08
У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Після початку повномасштабної війни пам'ятник Олександру Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.
Врешті це сталось.
Оадник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець опублікував фото і відео події.
Нагадаємо, у Луцьку виступили проти перейменування вулиці Пушкіна на вулицю на Вальдемара Пясецького.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Після початку повномасштабної війни пам'ятник Олександру Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.
Врешті це сталось.
Оадник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець опублікував фото і відео події.
Нагадаємо, у Луцьку виступили проти перейменування вулиці Пушкіна на вулицю на Вальдемара Пясецького.
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