У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну

У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну
У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Після початку повномасштабної війни пам'ятник Олександру Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.

Врешті це сталось.

Оадник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець опублікував фото і відео події.



Нагадаємо, у Луцьку виступили проти перейменування вулиці Пушкіна на вулицю на Вальдемара Пясецького.

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Теги: демонтаж, Україна
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