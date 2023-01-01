У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну

Олександру Пушкіну.



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Після початку повномасштабної війни пам'ятник Олександру Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.



Врешті це сталось.



Оадник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець опублікував фото і відео події.







Нагадаємо, у Луцьку виступили проти перейменування вулиці Пушкіна на вулицю на Вальдемара Пясецького.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетовіПро це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Після початку повномасштабної війни пам'ятник Олександру Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.Врешті це сталось.Оадник міського голови столиціопублікував фото і відео події.Нагадаємо, у Луцькувулиці Пушкіна на вулицю на Вальдемара Пясецького.

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