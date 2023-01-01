Біля мосту в Луцьку не розминулися три автівки
Сьогодні, 15:16
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів трапилася сьогодні, 15 листопада, біля мосту в Луцьку.
Про це пише Район.Луцьк.
Автопригода сталася вранці 15 листопада.
У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водійка Ford не була уважною, не встигла зреагувати на зміну дорожньої обстановки та не дотримала безпечної дистації, чому й зіткнулася з автомобілем марки Renault, який рухався попереду в тій самій смузі. Той, в свою чергу, після удару по інерції зіткнувся із ВАЗ.
Автівки отримали механічні пошкодження, постраждалих немає. На водійку-винуватицю склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.
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Про це пише Район.Луцьк.
Автопригода сталася вранці 15 листопада.
У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водійка Ford не була уважною, не встигла зреагувати на зміну дорожньої обстановки та не дотримала безпечної дистації, чому й зіткнулася з автомобілем марки Renault, який рухався попереду в тій самій смузі. Той, в свою чергу, після удару по інерції зіткнувся із ВАЗ.
Автівки отримали механічні пошкодження, постраждалих немає. На водійку-винуватицю склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.
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