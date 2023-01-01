Біля мосту в Луцьку не розминулися три автівки





Про це пише



Автопригода сталася вранці 15 листопада.



У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водійка Ford не була уважною, не встигла зреагувати на зміну дорожньої обстановки та не дотримала безпечної дистації, чому й зіткнулася з автомобілем марки Renault, який рухався попереду в тій самій смузі. Той, в свою чергу, після удару по інерції зіткнувся із ВАЗ.



Автівки отримали механічні пошкодження, постраждалих немає. На водійку-винуватицю склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів трапилася сьогодні, 15 листопада, біля мосту в Луцьку.Про це пише Район.Луцьк Автопригода сталася вранці 15 листопада.У пресслужбі патрульної поліції Волині розповіли, що водійка Ford не була уважною, не встигла зреагувати на зміну дорожньої обстановки та не дотримала безпечної дистації, чому й зіткнулася з автомобілем марки Renault, який рухався попереду в тій самій смузі. Той, в свою чергу, після удару по інерції зіткнувся із ВАЗ.Автівки отримали механічні пошкодження, постраждалих немає. На водійку-винуватицю склали адмінпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Нагадаємо, на Волинімешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.

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