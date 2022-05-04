Жити на вулиці Мрії - не мрія: у лучан руйнуються будинки від вантажівок та розбитої дороги

Патрульна поліція штрафує водіїв вантажівок, але їх це не лякає

Власники вантажівок кажуть, що іншої дороги нема

Дорогу відремонтують, якщо будуть кошти, - міська рада

Штукатурка на хатах сиплеться, а під хатами - болото. Люди на вулиці Мрії у Луцьку буквально кричать про те, що великогабаритні машини розбивають їм дорогу. Діти не можуть вийти на вулицю погратися, бо небезпечно, а в хатах неможливо відчинити вікна, бо пилюка стоїть стовпом.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу., яка живе на вулиці Мрії, показала, як руйнується її дім. А все через те, каже вона, що через цю вулицю постійно їздять великогабаритні машини. Дорога валиться, штукатурка сиплеться, а фури, мовляв гасають собі. Дорога руйнується, за дітей, які ходять вулицею. страшно, і навіть вікна не можна відчинити - постійно стоїть пилюка, а під ногами, біля хати взагалі болото. За словами мешканців, це все завдяки підприємствам, які поселилися поруч – на сусідній вулиці Авіаторів.«Над вікном тріщина, аж всередині тріщина, на тій кімнаті також тріщина. Буде падати, мабуть, вже не знаю, що робити», - скаржиться мешканка вулиці Мрії Марія.Мешканці кажуть, вже близько восьми років вони дивляться як тріщать хати та фундаменти власних будинків.«Транспорт, який їздить, і поліція, всі говорять. шо це промислова зона і що ми повинні тут їздити. Ми їм говорим, покажіть конкретно, де на нашій вулиці находяться підприємства. Підприємств тут немає, всі підприємства находяться на вулиці Авіаторів, а їздять вони тут. А коли їх починають штрафувати, вони кажуть: «Штрафуйте, нам потім керівник поверне ті кошти», - каже жителька тієї ж вулиціТакі проблеми, як кажуть мешканці, чи не у кожній хаті на вулиці. Вони неодноразово зверталися до влади. І от близько 2-ох місяців тому поставили нові дорожні знаки, які забороняють рух вулицею великогабаритного транспорту, рух машин, що перевозять небезпечні вантажі, обмежують швидкість, а також знак, який позначає житлову зону, а отже - теж забороняє рух вантажівок. Однак люди кажуть, що водії просто ігнорують ці дороговкази.«Наші діти не можуть вийти на вулицю і погратися. По-перше того знаку, що стоїть, не одне підприємство не дотримується. Вони як виїжджають от з тих ям, вони шурують на такій швидкості. Вони не дивляться є діти чи нема дітей», - скаржиться лучанка Алла.Патрульна поліція правоту людей визнає, підтверджуючи заборону. А далі, як то кажуть, розводить руками: мовляв, порушення є - штрафуємо.«Зазначимо, що патрульні поліцейські реагують на звернення громадян щодо порушення вимог цих дорожніх знаків та притягають виявлених порушників до відповідальності», - каже речниця патрульної поліції ВолиніА що ж стверджують самі підприємці, машини яких їздять вулицею Мрії? Керівник однієї з компаній, що розміщена на вулиці Авіаторів, каже, що працює тут уже 15 років. Певнить: іншого виходу, ніж їздити через вулицю Мрії - немає.«Та просто там немає альтернативної дороги. Ми їздили б, якби була дорога, дороги просто немає. От вантажні автомобілі до 40 тонн не можуть проїхати. Ми ж не можемо літати, немає ще такої техніки, щоб літала», - розповів директор ПП ВІОПідприємець каже, вантажівки не їздитимуть, коли буде інша дорога.Втім, у міській раді - не тішать планами.«Ну якшо немає іншого шляху, щоб доїхати, вони змушені рухатися цією вулицею Мрії. Можливо, якщо будуть кошти, буде така можливість, буде виконаний ремонт вулиці Авіаторів, буде влаштовано проїзд. Скільки це буде тривати, ми не знаємо і чи буде на це фінансова можливість Луцької міської ради», - зазначив директор департаменту ЖКГА от мінімальний ремонт на вулиці Мрії все ж обіцяють.«Звичайно ми її підсипим, щоб на осінньо-зимовий-весняний період, щоби проїжджа частина була в задовільному стані. Ми стараємся максимально привести всю територію до належного стану», - повідомив комунальник.Що ж, з усього видно, що наразі найдієвіший спосіб допомогти людям з їх пролемою - це штрафувати водіїв. Адже і підприємці визнають: це таки впливає.