За добу повітряної тривоги Україна втрачає 9 мільярдів
Сьогодні, 18:12
Збитки за чисту добу повітряної тривоги для економіки України становитимуть близько 9 мільярдів гривень.
Про це у телеграмі зазначив голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як відзначив Гетманцев, лише торік збитки для економіки України від тривог становили 7 мільярдів гривень на день. Враховуючи номінально зростаючий ВВП, цифра також може збільшуватись.
"Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП - вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаючий ВВП - за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн", - пояснив Гетманцев.
Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки країни, збитки за чисту добу складатимуть умовно 9 млрд гривень.
"Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
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Про це у телеграмі зазначив голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Як відзначив Гетманцев, лише торік збитки для економіки України від тривог становили 7 мільярдів гривень на день. Враховуючи номінально зростаючий ВВП, цифра також може збільшуватись.
"Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП - вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаючий ВВП - за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн", - пояснив Гетманцев.
Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки країни, збитки за чисту добу складатимуть умовно 9 млрд гривень.
"Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
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