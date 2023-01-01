За добу повітряної тривоги Україна втрачає 9 мільярдів

Збитки за чисту добудля економіки України становитимуть близько 9 мільярдів гривень.Про це у телеграмі зазначив голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політикиЯк відзначив Гетманцев, лише торік збитки для економіки України від тривог становили 7 мільярдів гривень на день. Враховуючи номінально зростаючий ВВП, цифра також може збільшуватись."Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП - вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаючий ВВП - за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн", - пояснив Гетманцев.Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки країни, збитки за чисту добу складатимуть умовно 9 млрд гривень."Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна", - зауважив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.