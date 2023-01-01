Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання
Сьогодні, 18:48
Студентів, які здобували освіту у корпусі Луцького національного технічного університету на вулиці Потебні, перевели на онлайн-навчання.
Це сталося через порив тепломережі, навчатися у приміщенні — холодно, розповів Суспільному декан факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ Олександр Андрійчук.
"У студентів пара в середньому, по кожній дисципліні один раз чи два рази на тиждень, тому, якщо одна пара із чотирьох місяців навчання відбудеться дистанційно – це не є проблемою", — говорить декан.
В університеті є сім навчальних корпусів і три гуртожитки. З них тільки три мають автономне опалення, каже керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун.
З її слів, одночасно на двох об'єктах стався порив: в гуртожитку №2 на Відродження і в навчальному корпусі на Потебні.
"Було прийняте рішення першочергово зробити ремонт теплотраси гуртожитку. Окрім ремонту, проводять термомодернізацію корпусу на Потебні", — говорить Світлана Рикун.
Із 22 по 25 листопада, коли відбулося різке зниження температури, за розпорядженням адміністрації навчального закладу, усі студенти, які мають пари саме в цьому корпусі, — були переведені на дистанційне навчання, каже деканка факультету комп'ютерних та інформаційних технологій Інна Кондіус.
Для частини студентів друга пара відбувається в корпусі на вулиці Львівській. Другокурсниця Аліна Котловець каже: на першій парі, яка мала б відбутися в корпусі на Потебні, була вдома.
"Ми звикли до дистанційного навчання, інколи це зручніше, бо не треба зранку вставати, щоб збиратися на пару, можна просто сісти, увімкнутися і виконувати завдання", каже дівчина.
Керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун говорить, що 28-го листопада, студенти й викладачі повернуться в теплі аудиторії.
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Це сталося через порив тепломережі, навчатися у приміщенні — холодно, розповів Суспільному декан факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ Олександр Андрійчук.
"У студентів пара в середньому, по кожній дисципліні один раз чи два рази на тиждень, тому, якщо одна пара із чотирьох місяців навчання відбудеться дистанційно – це не є проблемою", — говорить декан.
В університеті є сім навчальних корпусів і три гуртожитки. З них тільки три мають автономне опалення, каже керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун.
З її слів, одночасно на двох об'єктах стався порив: в гуртожитку №2 на Відродження і в навчальному корпусі на Потебні.
"Було прийняте рішення першочергово зробити ремонт теплотраси гуртожитку. Окрім ремонту, проводять термомодернізацію корпусу на Потебні", — говорить Світлана Рикун.
Із 22 по 25 листопада, коли відбулося різке зниження температури, за розпорядженням адміністрації навчального закладу, усі студенти, які мають пари саме в цьому корпусі, — були переведені на дистанційне навчання, каже деканка факультету комп'ютерних та інформаційних технологій Інна Кондіус.
Для частини студентів друга пара відбувається в корпусі на вулиці Львівській. Другокурсниця Аліна Котловець каже: на першій парі, яка мала б відбутися в корпусі на Потебні, була вдома.
"Ми звикли до дистанційного навчання, інколи це зручніше, бо не треба зранку вставати, щоб збиратися на пару, можна просто сісти, увімкнутися і виконувати завдання", каже дівчина.
Керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун говорить, що 28-го листопада, студенти й викладачі повернуться в теплі аудиторії.
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