Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання

Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання
Студентів, які здобували освіту у корпусі Луцького національного технічного університету на вулиці Потебні, перевели на онлайн-навчання.

Це сталося через порив тепломережі, навчатися у приміщенні — холодно, розповів Суспільному декан факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ Олександр Андрійчук.

"У студентів пара в середньому, по кожній дисципліні один раз чи два рази на тиждень, тому, якщо одна пара із чотирьох місяців навчання відбудеться дистанційно – це не є проблемою", — говорить декан.
Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання

В університеті є сім навчальних корпусів і три гуртожитки. З них тільки три мають автономне опалення, каже керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун.
Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання

З її слів, одночасно на двох об'єктах стався порив: в гуртожитку №2 на Відродження і в навчальному корпусі на Потебні.

"Було прийняте рішення першочергово зробити ремонт теплотраси гуртожитку. Окрім ремонту, проводять термомодернізацію корпусу на Потебні", — говорить Світлана Рикун.
Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання

Із 22 по 25 листопада, коли відбулося різке зниження температури, за розпорядженням адміністрації навчального закладу, усі студенти, які мають пари саме в цьому корпусі, — були переведені на дистанційне навчання, каже деканка факультету комп'ютерних та інформаційних технологій Інна Кондіус.
Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання

Для частини студентів друга пара відбувається в корпусі на вулиці Львівській. Другокурсниця Аліна Котловець каже: на першій парі, яка мала б відбутися в корпусі на Потебні, була вдома.

"Ми звикли до дистанційного навчання, інколи це зручніше, бо не треба зранку вставати, щоб збиратися на пару, можна просто сісти, увімкнутися і виконувати завдання", каже дівчина.
Через аварію в луцькому «політесі» відновили часткове онлайн-навчання

Керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун говорить, що 28-го листопада, студенти й викладачі повернуться в теплі аудиторії.


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Теги: ЛНТУ, Луцьк
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