На півночі українські військові збили 55 «шахедів», – Наєв





Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв



"З них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами.



Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4 дрони камікадзе, а на Київському - 17 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні вночі, 25 листопада, ворог атакував Києїв та область рекрдною кількістю БпЛА. Основною ціллю для "шахедів" була столиця України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 листопада, під час повітряного нападу противника в Північній операційній зоні Силами оборони України було знищено 55 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахед».Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив у Телеграмі."З них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами.Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4 дрони камікадзе, а на Київському - 17 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні вночі, 25 листопада,. Основною ціллю для "шахедів" була столиця України.

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