На півночі українські військові збили 55 «шахедів», – Наєв

На півночі українські військові збили 55 «шахедів», – Наєв
Сьогодні, 25 листопада, під час повітряного нападу противника в Північній операційній зоні Силами оборони України було знищено 55 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу «Шахед».

Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив у Телеграмі.

"З них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами.

Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4 дрони камікадзе, а на Київському - 17 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 25 листопада, ворог атакував Києїв та область рекрдною кількістю БпЛА. Основною ціллю для "шахедів" була столиця України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Футболістки луцького вишу – віцечемпіонки Кубка України серед жіночих команд
Сьогодні, 10:30
В Україну приїхав президент Швейцарії
Сьогодні, 10:08
На півночі українські військові збили 55 «шахедів», – Наєв
Сьогодні, 09:36
Наймасованіша атака дронів на Київ: без світла – майже 200 будинків та установ
Сьогодні, 09:20
Якісне пальне та ресторан із власною кухнею: мережа UPG відкрила перший АЗК у Луцьку, найбільший у місті
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак, – Генштаб На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак, – Генштаб
Сьогодні, 10:45
Наймасованіша атака дронів на Київ: без світла – майже 200 будинків та установ Наймасованіша атака дронів на Київ: без світла – майже 200 будинків та установ
Сьогодні, 09:20
Цієї ночі росія випустила рекордну кількість ударних БпЛА: 40 збили над Києвом Цієї ночі росія випустила рекордну кількість ударних БпЛА: 40 збили над Києвом
Сьогодні, 09:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Артемом Одінцовим та Олександром Бортніком
24 листопад, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водійка автомобіля злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 ворожих атак, – Генштаб
Сьогодні, 10:45
 0
Футболістки луцького вишу – віцечемпіонки Кубка України серед жіночих команд
Сьогодні, 10:30
 0
В Україну приїхав президент Швейцарії
Сьогодні, 10:08
 0
На півночі українські військові збили 55 «шахедів», – Наєв
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8