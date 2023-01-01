Футболістки луцького вишу – віцечемпіонки Кубка України серед жіночих команд
Сьогодні, 10:30
Упродовж 19–23 листопада 2023 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбувався Кубок України з футболу серед жіночих команд ЗВО.
Про це повідомляють у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Наші футболістки впевнено подолали груповий етап, перемігши всіх трьох суперників – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (4:2), Львівський державний університет фізичної культури (6:0) і Сумський державний університет (6:0).
За підсумками трьох турів команда ВНУ імені Лесі Українки посіла перше місце в групі й згідно з регламентом зустрілася у фіналі з переможцем іншої групи – командою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Основний час закінчився внічию – 0:0. У серії пенальті перемогли уманчанки з рахунком 2:0. Незважаючи на програш у фіналі, наша команда здобула історичний результат для жіночого футболу Університету імені Лесі Українки.
Нашу команду на змаганнях підтримували ректор Анатолій Цьось, проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік.
Враженнями від змагань поділився наставник команди Олег Бортнік: «Рівень змагань був високим. Радує те, що студентські команди стають сильнішими. Результатом на сто відсотків не задоволений, адже ми могли посісти перше місце, по грі й по всіх показниках були сильніші за суперника. Трішки прикро. Таке враження, що до турніру вже було зрозуміло хто яке місце мав посісти. На мою думку, в нас забрали перемогу судді. Дівчата дуже засмучені, але я їм вдячний за боротьбу».
Гравчиня команди Анастасія Довганик заявила, що футболістки налаштовані лише покращувати результат у майбутньому: «Турнір проходив добре, були хороші команди і було з ким позмагатися. У фіналі фортуна була не на нашому боці, арбітр ухвалив багато спірних рішень. Основний час закінчився внічию, а пенальті – це лотерея. Нам не пощастило. Ми викладалися по максимуму в кожній грі. Нам був неважливий рівень суперника. Упевнена, що ми будемо налаштовані на наступні турніри і станемо сильнішими. Прикро, що не вдалося зайняти перше місце, але все попереду».
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Про це повідомляють у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Наші футболістки впевнено подолали груповий етап, перемігши всіх трьох суперників – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (4:2), Львівський державний університет фізичної культури (6:0) і Сумський державний університет (6:0).
За підсумками трьох турів команда ВНУ імені Лесі Українки посіла перше місце в групі й згідно з регламентом зустрілася у фіналі з переможцем іншої групи – командою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Основний час закінчився внічию – 0:0. У серії пенальті перемогли уманчанки з рахунком 2:0. Незважаючи на програш у фіналі, наша команда здобула історичний результат для жіночого футболу Університету імені Лесі Українки.
Нашу команду на змаганнях підтримували ректор Анатолій Цьось, проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік.
Враженнями від змагань поділився наставник команди Олег Бортнік: «Рівень змагань був високим. Радує те, що студентські команди стають сильнішими. Результатом на сто відсотків не задоволений, адже ми могли посісти перше місце, по грі й по всіх показниках були сильніші за суперника. Трішки прикро. Таке враження, що до турніру вже було зрозуміло хто яке місце мав посісти. На мою думку, в нас забрали перемогу судді. Дівчата дуже засмучені, але я їм вдячний за боротьбу».
Гравчиня команди Анастасія Довганик заявила, що футболістки налаштовані лише покращувати результат у майбутньому: «Турнір проходив добре, були хороші команди і було з ким позмагатися. У фіналі фортуна була не на нашому боці, арбітр ухвалив багато спірних рішень. Основний час закінчився внічию, а пенальті – це лотерея. Нам не пощастило. Ми викладалися по максимуму в кожній грі. Нам був неважливий рівень суперника. Упевнена, що ми будемо налаштовані на наступні турніри і станемо сильнішими. Прикро, що не вдалося зайняти перше місце, але все попереду».
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