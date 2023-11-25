В Україну приїхав президент Швейцарії

Ален Берсе приїхав до України для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



Про це



Деталі: "У центрі уваги – вплив агресивної війни рф на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України", – зазначив Берсе.



Раніше голова Федеральної ради Швейцарії висловив переконання, що приєднання до санкцій Євросоюзу проти росії не суперечать її політиці нейтралітету, на відміну від ситуації, якби країна допомагала ухилятись від них.



Берсе нагадав, що агресивна війна росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.



Швейцарія також виступила за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Федеральної ради Швейцаріїприїхав до України для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрічі з президентом УкраїниПро це повідомляє "Європейська правда".Деталі: "У центрі уваги – вплив агресивної війни рф на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України", – зазначив Берсе.Раніше голова Федеральної ради Швейцарії висловив переконання, що приєднання до санкцій Євросоюзу проти росії не суперечать її політиці нейтралітету, на відміну від ситуації, якби країна допомагала ухилятись від них.Берсе нагадав, що агресивна війна росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.Швейцарія також виступила за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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