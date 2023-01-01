Наймасованіша атака дронів на Київ: без світла – майже 200 будинків та установ

Наймасованіша атака дронів на Київ: без світла – майже 200 будинків та установ
Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення.

Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з’ясування причин.

Нагадаємо, що цієї ночі росія випустила рекордну кількість ударних БпЛА: 40 збили над Києвом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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