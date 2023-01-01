Наймасованіша атака дронів на Київ: без світла – майже 200 будинків та установ





Про це



"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.



Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення.



Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з’ясування причин.



Нагадаємо, що цієї ночі росія випустила рекордну кількість ударних БпЛА: 40 збили над Києвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.Про це повідомляє Міненергетики."Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення.Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина - пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з’ясування причин.Нагадаємо, що цієї ночі: 40 збили над Києвом.

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