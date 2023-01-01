Біля Бахмута загинув 33-річний Герой з Волині Ігор Юрасов

Ігор Володимирович Юрасов, житель села Залісся Сошичненської громади на Волині.



Про це



Життя 33-річного Героя обірвалося під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.



"12, 13, 14 червня оголошені днями жалоби", – йдеться в розпорядженні начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук.



Інформацію щодо поховання Ігоря Юрасова повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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