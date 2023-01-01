У Луцьку матері загиблого гвардійця вручили державну нагороду сина

Сергій Пенкаля загинув під час бою 6 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України міста Луцька.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності, указом Президента України №29/2023 від 24 січня цього року воїн нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).



Нагороду матері героя Тамарі Іванівні вручив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, подякувавши за мужнього сина.



Командир волинського підрозділу Національної гвардії звернувся до матері зі словами співчуття:



«Для вас ми завжди на зв’язку. Ви можете розраховувати на підтримку від гвардійців у будь-яких питаннях, навіть побутових».



Лучанин Сергій Пенкаля залишиться в пам’яті побратимів як мужній воїн, вірний військовій присязі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодший сержантзагинув під час бою 6 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Терни Донецької області. Внаслідок мінометного обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України міста Луцька.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності, указом Президента України №29/2023 від 24 січня цього року воїн нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Нагороду матері героявручив начальник Волинської обласної військової адміністрації, подякувавши за мужнього сина.Командир волинського підрозділу Національної гвардії звернувся до матері зі словами співчуття:«Для вас ми завжди на зв’язку. Ви можете розраховувати на підтримку від гвардійців у будь-яких питаннях, навіть побутових».Лучанин Сергій Пенкаля залишиться в пам’яті побратимів як мужній воїн, вірний військовій присязі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію