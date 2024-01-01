Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 7-9° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 7-9° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.
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