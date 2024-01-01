На війні загинув воїн з Волині Віктор Корнелюк
Сьогодні, 21:57
Сумна, трагічна звістка прийшла у Самарівську громаду. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України загинув житель громади.
Про це йдеться на сторінці Самарівської територіальної громади.
8 березня жахлива війна забрала життя Корнелюка Віктора Трохимовича, 1979 р.н., водія стрілецького відділення військової частини А 7063, сержанта, уродженця села Самари.
Герой, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок загинув в районі виконання військовою частиною А 7063 бойових завдань.
Про деталі зустрічі кортежу з Героєм повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
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Про це йдеться на сторінці Самарівської територіальної громади.
8 березня жахлива війна забрала життя Корнелюка Віктора Трохимовича, 1979 р.н., водія стрілецького відділення військової частини А 7063, сержанта, уродженця села Самари.
Герой, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок загинув в районі виконання військовою частиною А 7063 бойових завдань.
Про деталі зустрічі кортежу з Героєм повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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