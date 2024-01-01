На війні загинув воїн з Волині Віктор Корнелюк





Про це йдеться на сторінці Самарівської територіальної громади.



8 березня жахлива війна забрала життя Корнелюка Віктора Трохимовича, 1979 р.н., водія стрілецького відділення військової частини А 7063, сержанта, уродженця села Самари.



Герой, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок загинув в районі виконання військовою частиною А 7063 бойових завдань.



Про деталі зустрічі кортежу з Героєм повідомлять пізніше.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна, трагічна звістка прийшла у Самарівську громаду. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України загинув житель громади.Про це йдеться на сторінці Самарівської територіальної громади.8 березня жахлива війна забрала життя, 1979 р.н., водія стрілецького відділення військової частини А 7063, сержанта, уродженця села Самари.Герой, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок загинув в районі виконання військовою частиною А 7063 бойових завдань.Про деталі зустрічі кортежу з Героєм повідомлять пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію