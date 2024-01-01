На війні загинув воїн з Волині Віктор Корнелюк

На війні загинув воїн з Волині Віктор Корнелюк
Сумна, трагічна звістка прийшла у Самарівську громаду. Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України загинув житель громади.

Про це йдеться на сторінці Самарівської територіальної громади.

8 березня жахлива війна забрала життя Корнелюка Віктора Трохимовича, 1979 р.н., водія стрілецького відділення військової частини А 7063, сержанта, уродженця села Самари.

Герой, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок загинув в районі виконання військовою частиною А 7063 бойових завдань.

Про деталі зустрічі кортежу з Героєм повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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Теги: Волинь, смерть, загибель, війна, Самари
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