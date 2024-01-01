На Волині подорожчала цибуля
Сьогодні, 05:28
В обласному центрі Волині на ринках подорожчала цибуля. Тепер вона коштує 18-35 гривень за кілограм. Хоча ще донедавна її можна було придбати за 16-18 гривень.
Про це повідомляє ВСН.
На «Завокзальному» ринку та ринку «Пасаж» звичайна біла ріпчаста цибуля значно додала в ціні. В середньому продавці просять за неї 20 гривень. Трапляються торгові точки, де її продають дешевше, по 18 гривень, а де й значно дорожче – по 25 гривень.
А от вартість синьої цибулі б’є рекорди – її ціна 33-35 гривень за кілограм. Продавці пояснюю це тим, що синя цибуля вибагливіша у догляді і її урожай зазвичай не великий. На смак вона значно смачніша білої, тому є і попит.
За словами торговців, вартість цибулі буде і далі зростати, адже з потеплінням її буде складніше зберігати у товарному вигляді.
Продають на ринках уже і молоду цибулю. Люди беруть її на салат, але ціна «кусається» - 150 гривень за кілограм. 15 гривень – пучечок у 100 грамів.
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Про це повідомляє ВСН.
На «Завокзальному» ринку та ринку «Пасаж» звичайна біла ріпчаста цибуля значно додала в ціні. В середньому продавці просять за неї 20 гривень. Трапляються торгові точки, де її продають дешевше, по 18 гривень, а де й значно дорожче – по 25 гривень.
А от вартість синьої цибулі б’є рекорди – її ціна 33-35 гривень за кілограм. Продавці пояснюю це тим, що синя цибуля вибагливіша у догляді і її урожай зазвичай не великий. На смак вона значно смачніша білої, тому є і попит.
За словами торговців, вартість цибулі буде і далі зростати, адже з потеплінням її буде складніше зберігати у товарному вигляді.
Продають на ринках уже і молоду цибулю. Люди беруть її на салат, але ціна «кусається» - 150 гривень за кілограм. 15 гривень – пучечок у 100 грамів.
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